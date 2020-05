EMBRIAGUEZ Polícia Militar prende homem por embriaguez ao volante Latas de cervejas foram encontradas dentro do carro do autor

11 MAI 2020 - 14h:14 Por Alfredo Neto

Foi preso em flagrante, um homem de 33 anos, por dirigir sobre efeito de substancia alcoólica na tarde de sábado (9) na rua Angelina Tebet, bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.

O homem trafegava em um carro pela rua Angelina Tebet, sentido lagoa- Cemitério, ao chegar próximo do colégio Sesi, o homem invadiu a contramão colidindo frontalmente contra outro carro.

Testemunhas chamaram a Polícia Militar e relataram que após bater o carro, o homem tentou fugir do local pulando o cercado do colégio, mas foi impedido por conta da cerca elétrica. Após receber um choque da cerca eletrificada, o homem ficou desorientado.

A Rádio Patrulha da Polícia Militar chegou no local e flagraram o rapaz rastejando pela via, no veículo do autor foram encontrados, três latas de cerveja e o mesmo em conversa com os policiais exalava forte odor etílico. Ao ser questionado se aceitaria fazer o teste do bafômetro, o autor se recusou, por causa do estado de surto do autor do acidente foi chamado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atestou a embriaguez, após um surto no interior da ambulância, o homem precisou ser condito pelos militares.

Após passar por observação médica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o causador do acidente foi liberado e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de embriaguez no volante, e irá aguardar pela audiência de custodia e fixação de fiança para o relaxamento de pena.