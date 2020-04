APREENSÃO Polícia Militar apreende dois quilos de maconha em mochila A droga estava escondida nas proximidades do presídio masculino

17 ABR 2020 - 13h:35 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar foi chamada para registrar um achado de coisa na manhã desta sexta-feira (17) no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

Após rondas de rotina no perímetro do presídio local, agentes penitenciários encontraram uma mochila na cor preta com quatro tabletes de maconha, um aparelho celular, um carregador, um par de fones para ouvido e uma balança de precisão.

A Polícia Militar foi chamada no presídio de segurança média, os militares recolheram o material e apresentou na Terceira Delegacia de Polícia Civil, um inquérito foi aberto para identificar o interno que receberia o entorpecente e quem teria levado e deixado a mochila no local, a Polícia Militar acredita que a droga pesando aproximadamente 2kg, o aparelho celular e a balança de precisão foram deixados no local para ser arremessado para dentro do presídio no momento do banho de sol dos internos.