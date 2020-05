TRÂNSITO Polícia Militar apreende moto com documentação irregular Entregador de pizza estava com a CNH vencida e pilotando mexendo no celular

26 MAI 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Entregador de pizzas é flagrado mexendo no celular enquanto pilotava moto e tem veículo apreendido por documentação irregular - Divulgação/PolíciaMilitar A Polícia Militar apreendeu uma moto com documentação atrasada e multou um entregador de pizza por estar pilotando a moto só com uma das mãos e com a CNH vencida na noite desta segunda-feira (25) na avenida capitão Olyntho Mancini, cruzamento com a avenida Antônio Trajano, no Centro de Três Lagoas. O moto entregador estava pilotando a moto segurando o celular em uma das mãos e a outra segurando o guidom da moto, ação proibida pelo código brasileiro de trânsito. A equipe do trânsito da Polícia Militar deu ordem de parada para o moto entregador, ao conferir a CNH do mesmo foi constatado que está vencida desde 2019. O moto entregador disse aos policiais que pagou r$1,2 mil na moto só para rodar, o veículo foi rebocado para o pátio do Detran e o piloto multado.

