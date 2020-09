CAVALO DOIDO Polícia Militar apreende quase 500kg de maconha A apreensão aconteceu após uma perseguição no anel viário da BR 262

9 SET 2020 - 08h:53 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar apreendeu quase meia tonelada de maconha na madrugada desta quarta-feira (9) no entroncamento da rua Yamaguti Kankit, com a rodovia BR 262, bairro Jardim das Violetas, zona Sul de Três Lagoas.

Durante a madrugada a guarnição do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) fazia uma fiscalização de rotina no entroncamento entre as referidas vias, quando dois carros aceleraram e evadiu da abordagem. Os policiais fizeram um acompanhamento tático dos veículos que seguiram no sentido São Paulo.

Foi pedido apoio de outras viaturas para auxiliar na perseguição, mas a tentativa de fuga dos veículos veículo Golf de cor prata e Gol de cor branca, não durou muito devido ao grande fluxo de caminhões que trafegavam no momento naquele local. O motorista do veículo Gol perdeu o controle saiu da pista caindo em uma região de pastagem e fugindo a pé.

O condutor do veículo Golf conseguiu fugir. Dentro do carro branco foram encontrados 489 quilos de maconha, após a confirmação da carga ilícita os militares levaram o veículo junto com a droga para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o carro foi submetido à exames papiloscópico para tentar identificar o motorista que transportava a maconha.