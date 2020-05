PROCURA Presos que fugiram são identificados e polícia faz buscas em Três Lagoas Após serrar grades, internos cavaram um buraco por debaixo do muro e fugiram

4 MAI 2020 - 11h:40 Por Alfredo Neto

A Agepen (Agencia de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul) divulgou o nome dos quatro detentos que fugiram do PSM (Presídio de Segurança Média) na manhã desta Segunda-feira (4) em Três Lagoas.

Rogério Moreira de Oliveira (Sacará) de 30 anos natural de Sorriso Matogrosso, mora em Três Lagoas e cumpre pena pelos crimes de furto, corrupção de menores e homicídio. “Sacará” foi condenado a 2 anos e 6 meses em regime fechado.

André Felipe Rossi Jozi 26 anos, natural da cidade Mogi das Cruzes, São Paulo cumpre pena por tráfico de drogas.

Ricardo Clemente da Silva “balango” de 37 anos, natural de São Paulo Capital, cumpre pena em Três Lagoas por assalto e tráfico de drogas, Ricardo foi condenado a 7 anos e 4 meses.

Henrique Lacerda Silva “gordinho” de 30 anos, natural de Osasco, São Paulo cumpre pena por tráfico de drogas no artigo 33, 34 e 40 da lei antidrogas e quebra de benefício semiaberto.

Foi informado pela Agepen que os quatros fugiram após serrarem as grades da cela 14 do pavilhão 3, cortaram o alambrado e rastejaram até o muro, os quatros cavaram um buraco por debaixo do muro e fugiram.

Após a conferencia matinal foi notado a fuga e alertado a Polícia Militar, em nota a Agepen acredita que a fuga ocorreu próximo das 5 horas da manhã de hoje.