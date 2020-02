LUTO Sargento da PM de Três Lagoas morre após AVC Jucipaulo Queiroz Fernandes passou mal durante o trabalho, na quarta

6 FEV 2020 - 18h:32 Por Alfredo Neto

Morreu na noite desta quinta-feira o sargento do 2° Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Jucipaulo Queiroz Fernandes, de 47 anos. Ele estava internado no Hospital Cassems se recuperando de um AVC (Acidente Vascujlar Cerebral) sofrido na noite de quarta-feira (5) durante trabalho no presídio feminino da cidade.

Segundo familiares e policiais, Jucipaulo foi levado ao hospital por volta da meia-noite e permaneceu internado em estado grave. A morte foi confirmado pela assessoria de imprensa do 2° BPM. Ainda não foram divulgados o local e horário do velório.

Jucipaulo Fernandes deixa esposa e filhos.