PRISÕES Polícia Militar de Três Lagoas realizou sete prisões por dia em outubro Polícia Militar realizou 226 prisões, sendo 39 mandados e 66 flagrantes

5 NOV 2020 - 07h:30 Por Israel Espíndola

Durante o mês de outubro, o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou 226 prisões, sendo 39 mandados e 66 flagrantes, uma média de sete prisões por dia, em Três Lagoas. Segundo o tenente Henrique Amaro, essas prisões são o resultado do trabalho do setor de inteligência da PM.

Ainda de acordo com os dados do 2º Batalhão muitas dessas prisões em flagrante são de ocorrências envolvendo violência doméstica.

Em Três Lagoas a PM desenvolve o programa Promuse (Programa Mulher Segurança), onde realizou 58 fiscalizações de Medidas Protetiva de Urgência (MPU), por meio de ligações telefônicas ou mesmo visita técnica na residência da mulher vítima de violência doméstica.

Atualmente em Três Lagoas, 242 mulheres estão sendo assistidas pelo Programa, que tem como objetivo promover o enfrentamento à violência doméstica contra mulheres, onde policiais militares capacitados realizam ações de prevenção como: visitas técnicas, conversas com as vítimas, com os familiares e até mesmo com os agressores, e ainda, se necessário realizam a prisão do agressor que descumprir as medidas impostas.