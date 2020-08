SEGURANÇA Polícia Militar de Três Lagoas recebe cinco novas viaturas Governo do Estado entrega 78 viaturas para a segurança pública de MS

4 AGO 2020 - 16h:05 Por Ana Cristina Santos

O Governo do Estado entregou nesta terça-feira (4), 73 novas viaturas à Polícia Militar, modelos L.200 e mais cinco Unidades de Resgate (UR’s) para o Corpo de Bombeiros, totalizando 78 novas viaturas para s forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Os investimentos devem atender 20 municípios no Estado. O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas foi contemplado com cinco novas viaturas.

Também foram contemplados os municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Maracaju, Nova Andradina e Sidrolândia, cada um, como uma viatura. Já Bonito, Chapadão do Sul, Costa Rica, Jardim, Naviraí, Paranaíba e Ponta Porã passam a contar com duas viaturas em cada município. Dourados recebe oito veículos. A Capital passa a contar com mais 10 novas viaturas.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), as viaturas entregues hoje fazem parte de um projeto maior que visa fortalecer as forças de MS. “Isso faz parte de um conjunto de compras que totalizarão mais de 500 viaturas, onde parte serão entregues ainda no ano de 2020", disse, completando que o investimento de mais de 50 milhões, tem também viaturas de motos, além de outros equipamentos, para fortalecer a segurança pública.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, representou os gestores municipais durante a entrega. "Agradeço o governador Reinaldo Azambuja pelo comprometimento com a segurança pública do Estado e pela parceria com os 79 municípios. Anualmente estamos sendo assistidos. Não resta dúvida de que esse aparelhamento tem facilitado o trabalho da Polícia Militar, que desenvolve trabalho em contento da sociedade", disse Guerreiro.