SEGURANÇA Polícia Militar e Polícia Civil faz operação conjunta Ação integrada entre as polícias e conselho tutelar visa trazer segurança

14 MAR 2020 - 02h:27 Por Alfredo Neto

Uma ação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar foi realizada na noite desta sexta-feira (13) em bares, lanchonetes e boates de Três Lagoas.

A operação conjunta começou as 19h com blitz e abordagens de veículos em ruas estratégicas, em seguida houve fiscalizações dos órgãos de segurança e Prefeitura Municipal nos comércios.

A operação contou com efetivo reforçado do 2° Batalhão da Polícia Militar (Pelotão do Trânsito, Canil Setorial, Força Tática e Rádio Patrulha), o efetivo da Polícia Civil também foi empenhado com investigadores e delegados das Primeira, Segunda e Terceira Delegacia, o SIG (Setor de Investigações Gerais) também reforçou a operação.

O comandante do Segundo Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel, Gil Alexandre, ressaltou a importância de reprimir o crime com operações e inteligência, para retirar de circulação drogas e armas que são partes 'inerentes', daqueles que cometem crimes contra o cidadão de bem.

Uma coletiva de imprensa será anunciada para divulgar os números de menores apreendidos, produtos ilícitos e prisões.