CAÇADA Polícias procuram por ladrões que assaltaram funcionária de cartório Trio atacou mulher na chegada ao trabalho, na manhã desta terça-feira, e levou malote

7 JAN 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

As polícias Militar e Civil de Três Lagoas iniciaram buscas, nesta terça-feira (7), para tentar prender três criminosos que agrediram a funcionária de um cartório e roubaram um malote com dinheiro.

O crime ocorreu pela manhã, na área central da cidade. Após agredir a mulher com um soco no rosto, o trio fugiu em um carro de cor prata. O veículo foi encontrado no horário de almoço pela PM no bairro Parque São Carlos.

O veículo estava em um terreno baldio, na rua Quinzinho de Campos, entre as ruas João Dantas e Marechal Deodoro completamente queimado. Até a postagem desta notícia ninguém havia sido preso.