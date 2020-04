FURTOS Polícia Militar faz operação em ponto de viciados em drogas O local é utilizado como refugio para usuários após cometerem furtos pelo bairro

27 ABR 2020 - 09h:20 Por Alfredo Neto

Uma operação da Polícia Militar recuperou objetos furtados e prendeu um viciado em drogas na manhã desta segunda-feira (27) na rua Marcondes Garcia Leal, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar informou que vinha recebendo várias denúncias de que a movimentação de usuários e traficantes no local eram intensos, na manhã desta segunda-feira duas viaturas da Rádio Patrulha em conjunto com o Pelotão de Trânsito do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) fizeram uma varredura no local.

A residência que esta abandonada a cerca de dois anos, vem sendo usada como local para pessoas utilizarem drogas, se prostituir e se esconderem após realizar furtos na região. Moradores do bairro também vem sofrendo com os assédios realizados pelos viciados que independente da hora tarde da noite, saem batendo palmas nas casas exigindo alimentos.

Na incursão policial desta segunda os militares encontraram um homem consumindo crack dentro do imóvel e deram voz de prisão ao suspeito, para os policiais o suspeito disse apenas ser viciado e frequentar o local com outros dependentes químicos. Durante uma busca pelo local foi encontrado em um banheiro escondido debaixo de colchões velhos duas caixas de som.

Após localizar os equipamentos elétricos pelos militares, o suspeito foi indagado sobre a origem dos produtos e o mesmo negou conhecer tal produto, e que ele só frequenta o local para fazer uso de crack.

O homem que não portava nenhum documento e a caixa de som foi levado para a Terceira Delegacia de Polícia Civil, onde foi aberto um inquérito para apurar os fatos. A Polícia Militar ressalta a importância da sociedade em denunciar crimes e movimentação suspeita para que ações de repressão como essa sejam cada vez mais rotineira, a denuncia é anônima e pode ser feita pelo telefone 190.