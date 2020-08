RÁDIO PATRULHA Polícia Militar fecha boca de fumo no Santa Rita Homem foi preso em flagrante após abordagem da Rádio Patrulha

5 AGO 2020 - 17h:33 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira (5) na rua Antônio Custódio de Queiroz, bairro Santa Rita, zona Sul de Três Lagoas.

A Rádio Patrulha da Polícia Militar fazia rondas pelo bairro quando avistaram um usuário de drogas saindo de um local conhecido por várias denuncias anônimas por ser um ponto de venda, de entorpecentes.

Após perceber a movimentação, os militares resolveram abordar os suspeitos e com um dos homens foram encontrados um cachimbo pra fumar crack, uma porção de crack e R$10,00. O homem confessou ser viciado em drogas e ter ido até o local comprar crack.

O homem que reside na casa autorizou os militares a fazer uma busca no imóvel e negou a versão do usuário, depois de uma busca no quarto do acusado, os militares encontraram uma pedra de crack, vários pinos da mesma droga uma balança de precisão e várias notas de 10, 2 e 5 reais, que seriam oriundas da venda da droga.

Após o flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).