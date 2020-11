TRÁFICO Polícia Militar fecha ponto de tráfico no Guanabara Rádio Patrulha fazia rondas quando militares flagraram a venda do entorpecente

3 NOV 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

A Rádio Patrulha da Polícia Militar, fechou um ponto de venda e consumo de drogas as 23h30, da noite desta segunda-feira (2), na rua Washington José da Costa, no bairro Guanabara, zona Sul de Três Lagoas.

O local já havia sido denunciado para a Polícia Militar no telefone 190, como um ponto de venda de entorpecentes. Na noite desta segunda-feira, uma guarnição da PM, fazia rondas pelo bairro quando, segundo os militares, foi avistado uma grande movimentação de usuários de drogas, entrando e saindo rapidamente do local.

Após perceber que uma pessoa entregou algo para um dependente químico, foi feito uma abordagem aos indivíduos e com o morador da residência foi encontrado uma pedra de crack, pesando 17 gramas. No imóvel ainda foram encontrados dois relógios de pulso, uma caixa de som e três aparelhos celulares utilizados como moeda de troca por drogas. Ainda foram apreendidos R$117,00 arrecadados com o comercio do entorpecente no local.

A dupla foi levada para à (Depac Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o proprietário do imóvel preso, por tráfico de drogas e corrupção de menores.