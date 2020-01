POR NAMORADO Polícia Militar evita suicídio de moça em viaduto da linha férrea Fato ocorreu no sábado, mas foi divulgado somente nesta segunda-feira

27 JAN 2020 - 15h:45 Por Alfredo Neto

Policiais militares de Três Lagoas conseguiram evitar um suicídio, no sábado de manhã (25), no viaduto da linha de trens sobre a rodovia BR-158, que liga a cidade a Brasilândia. Uma moça que não teve nome nem idade divulgados estaria no local para cometer o suicídio, supostamente por ter encerrado um relacionamento amoroso.

A divulgação dos fatos ocorreu apenas nesta segunda-feira (27).

O caso foi descoberto após uma ligação anônima para o telefone 190 do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). A equipe foi ao local e encontrou a moça debruçada sobre o guard-rail. Uma estratégia foi montada para evitar o suicídio.

Os militares estacionaram a viatura a uma distância segura que não assustar a moça. Em seguida, ela foi agarrada e retirada do parapeito do viaduto quando se preparava para saltar de uma altura de aproximadamente 12 metros.

Em segurança, ela recebeu orientações e se acalmou, segundo nota emitida pela PM.

Os policiais telefonaram para à mãe dela e informaram o que havia ocorrido. Em casa, a moça teria deixado uma carta de despedida à família.

Os nomes dos policiais não foram divulgados.