PERSEGUIÇÃO Polícia Militar persegue traficantes no São Carlos Criminosos estavam em dois carros, um foi abandonado com drogas

18 SET 2020 - 12h:25 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar apreendeu quatro tabletes de maconha em uma caminhonete S10 de cor branca após uma perseguição no início da tarde desta sexta-feira (18) na região do bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A perseguição começou na rua Yamaguti Kankit, próximo da UPA(Unidade de Pronto Atendimento), quando dois veículos, um Sienna e uma S10, aceleraram ao cruzarem com uma viatura da Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Após ambos os motoristas empreender em fulga, os militares fizeram um acompanhamento tático que se estendeu pelas ruas do bairro Parque São Carlos e Guanabara. Após entrarem em uma rua estreita e avistarem a viatura se aproximando, os integrantes saíram do veículo S10 e invadiram residências próximas fugindo da polícia.

Antes de parecem no bairro Guanabara, os integrantes da S10 jogaram ainda no bairro Parque São Carlos, quatro tabletes de maconha. Os militares foram até o local e recuperaram a droga que foi levada junto com a picape para a Terceira Delegacia de Polícia Cívil.

A Polícia Militar acredita que ambos os veículos iriam ser carregados com maconha para ser levados ao estado de São Paulo, já que a caminhonete S10 estava apenas com o banco do motorista indicando que é utilizada rotineiramente no transporte de drogas.