TRÁFICO Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas A prisão ocorreu após denuncias para o telefone 190

22 AGO 2020 - 21h:27 Por Alfredo Neto

Um casal foi preso por tráfico de drogas na tarde deste sábado (22) na rua José Amílcar Congro Bastos, no bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

Após várias denuncias anônimas para o telefone 190 da Polícia Militar, foi montada uma operação de inteligência para averiguar as denuncias. Enquanto os militares faziam o reconhecimento do local, avistaram um usuário de drogas entrar e sair do local rapidamente.

Após avistarem a movimentação, os policiais optaram por abordar o usuário e após uma revista pessoal, foram encontrado duas pedras de crack. O usuário confessou que no local funcionava uma "boca de fumo".

Com o flagrante da comercialização de drogas, os militares foram até a residência e em conversa com o morador da casa, um homem de 23 anos, foi questionado sobre a droga vendida ao usuário. O dono da casa teria confessado aos militares que realmente no local era um ponto de venda de entorpecentes, mas que não haveria mais drogas na casa, por ter pedido para a esposa jogar a droga que havia, no vaso sanitário ao avistar à aproximação da viatura

A guarnição da Força Tática pediu o apoio do pelotão de buscas com cães do 2° BPM(Batalhão de Polícia Militar) que foram até o local, após uma busca no imóvel foram encontrados 27 porções de cocaína(10,5 gramas), 164 porções de crack (35 gramas), uma balança de precisão e R$1,7mil, após o flagrante, foi dado voz de prisão ao casal e ambos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)