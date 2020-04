ABIGEATO Polícia Militar prende cinco pessoas e evita furto de gado Grupo iria furtar aproximadamente 100 cabeças de gado

4 ABR 2020 - 01h:38 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar do distrito de Arapuá evitou um furto de gado na noite desta sexta-feira (3) em Três Lagoas.

O proprietário de uma fazenda próximo ao distrito de Arapuá, foi informado da tentativa de furto e procurou a Polícia Militar que montou uma operação para prender os criminosos.

Após rondas pelas estradas vicinais da região, a equipe policial de Arapuá se separou com um carro com placas de Buritama SP, no veículo haviam três homens que entraram em contradições do local que vieram e sobre para onde iriam.

Não conseguindo mentir para os policiais, o trio confessou que iriam para uma fazenda da região, onde seria furtadas cerca de 100 cabeças de gado. O trio também confessou que dois integrantes do bando estariam em um posto de combustíveis esperando com carretas para transportar o gado.

A Força Tática foi chamada e deu apoio para a equipe policial do Arapuá e conseguiram localizar os dois caminhões e os motoristas que receberam voz de prisão, os cinco foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foram autuados e vão responder por tentativa de furto de gado(abigeato), e organização criminosa.