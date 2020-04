ABIGEATO Polícia Militar prende cinco pessoas por tentativa de furto O quinteto iria furtar 100 cabeças de gado em uma fazenda de Três Lagoas

4 ABR 2020 - 00h:25 Por Alfredo Neto

Foram presos cinco homens por tentativa de abigeato(furto de gado) e organização criminoso na noite desta sexta-feira (3) em uma fazenda próximo ao distrito de Arapuá, zona rural de Três Lagoas.

O quinteto era composto por três homens encarregados de separar e embarcar o gado, e dois motoristas. A Polícia Militar foi informada da ação dos criminosos e foi montado uma operação que contou com o pelotão de Arapuá, Força Tática e Agência Local de Inteligência da Polícia Militar.

Após ser descoberto o plano para o furto de 100 cabeças de gado, a PM montou uma operação na região de Arapuá, em uma estrada vicinal, os militares conseguiram prender três homens que iriam separar e embarcar os animais.

Após serem descobertos pela PM, os três informaram que dois homens com duas carretas que seriam utilizadas no transporte dos animais, estariam em um posto de combustíveis em Castilho e que estariam vindo para Três Lagoas.

A Polícia Militar veio para Três Lagoas com os três homens e se depararam com os dois homens com as carretas próximo a um posto de combustíveis do lado Sul-Matogrossense. Foi dado voz de prisão aos dois motoristas. As cinco pessoas envolvidas na tentativa de furto foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde prestaram depoimentos e poderá responder por tentativa de (abigeato) furto de gado, e organização criminosa.