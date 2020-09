TRÁFICO Polícia Militar prende dupla e fecha "boca de fumo" A dupla foi flagrada cometendo o tráfico por policiais que seguiam para à UPA registrar outra ocorrência

2 SET 2020 - 10h:30 Por Alfredo Neto

Dois homens um de 30 anos, e outro de 20 anos foram presos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (1º) na rua 15 de Junho, no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

Uma guarnição da Polícia Militar seguia para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e ao passar pela rua 15 de junho, avistaram um homem sair correndo de uma residência ao avistar a viatura da PM. O suspeito de 26 anos foi alcançado pelos PMs, durante uma revista pessoal foram encontradas duas porções de crack no bolso da bermuda do homem.

Após ser questionado pelos militares sobre a droga, o suspeito relatou ter comprado o entorpecente na residência onde teria sido visto e pago R$20 nas duas porções de crack. Os militares decidiram voltar no local e visualizaram que uma pessoa correu ao ver a viatura virar a esquina.

A dupla de policiais desceu do carro militar e perseguiram a pé o suspeito que estava no portão da casa e outro homem que estava escondido no corredor da casa. A dupla foi alcançada e com um dos abordados foram encontrados R$191 e um canivete utilizado para fracionar a droga, com o segundo suspeito os policiais encontraram R$160 e o mesmo confessou ter pago R$700 pelo entorpecente e que estaria junto com o amigo fracionando para à venda.

Após a polícia fazer uma revista na residência, foram localizados maconha, crack, cocaína e uma balança de precisão. Após localizar o entorpecente e dar voz de prisão à dupla, os policiais chamaram o Conselho Tutelar, para encaminhar duas crianças parentes do preso de 20 ano, e que estavam na casa, sendo a irmã de 15 anos e enteada com 5 anos. O Conselho Tutelar levou as crianças para o abrigo e um familiar foi solicitado para ficar responsável para cuidar das duas.