FLAGRANTE Polícia Militar prende homem por tráfico O suspeito foi flagrado tentando entregar droga à um usuário e tentou fugir

13 FEV 2020 - 08h:20 Por Alfredo Neto

Um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas, desobediência e descumprimento de beneficio judicial, na noite desta quarta-feira (13) na rua Santa Amélia, bairro Vila São João, zona Sul de Três Lagoas.

O homem foi avistado por policiais caminhando com mais uma pessoa pela rua Santa Amélia, com a mão no bolso e em direção à um carro parado com mais duas pessoas no interior.

Ao avistar à viatura da polícia, o homem de 22 anos ficou nervoso e correu em direção à uma moto e tentou fugir do local. Percebendo o nervosismo do suspeito, os militares tentaram abordá-lo.

O suspeito tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos militares alguns metros depois e disse ter tentado fugir por estar de liberdade condicional e temer perder o benefício concedido pela justiça.

Em conversa com os policiais o suspeito não explicou o que iria entregar para os passageiros do carro, após uma revista pessoal no homem nada foi encontrado. Para os policiais o suspeito contou morar na residência onde havia sido abordado e negou ter algo ilícito em sua casa.

Após à revista pessoal, os militares questionaram se poderiam fazer uma revista no imóvel e o suspeito liberou à entrado dos policiais na residência. Em uma busca no local os militares encontram em cima de um rack 9 gramas de maconha, embalada para venda.

O suspeito admitiu ser dono do entorpecente, com o flagrante do ilícito, foi dado voz de prisão ao homem de 22 anos que foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado por Tráfico de drogas, desobediência (não respeitar ordem de parada da PM) e desobediência judicial com perda de direito ou benefício.