TRÁFICO Polícia Militar prende traficante com 8 tabletes de maconha A Força Tática chegou até o autor após denúnicas anônimas

18 SET 2020 - 16h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (17) na rua Viela Projetada M, bairro Jardim das Acácias, zona Norte de Três Lagoas.

A Polícia Militar chegou até o autor do tráfico, após denúncias anônimas para o telefone 190 da PM. Durante patrulhamento nas proximidades da casa do suspeito, os militares da Força Tática avistaram o homem sair da residência e fizeram uma abordagem para ver se havia algo de ilícito, mas não foi encontrado drogas com o rapaz.

Após uma conversa com o homem suspeito de traficar drogas, os policiais indagaram se haveria entorpecentes na residência e pediram para fazer uma busca no interior, o homem confessou que teria uma pequena quantidade de maconha por ser usuário e permitiu que os militares fizessem uma busca no imóvel.

Durante busca na casa os policiais encontraram uma sacola com 29 porções de maconha para à venda e duas balanças de precisão. Após encontrar o material os militares intensificaram as buscas pelo imóvel e localizaram um pedaço de terra mexida no fundo da residência onde havia enterrado mais 8 tabletes de maconha.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, e posteriormente foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário),