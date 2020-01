PM EM AÇÃO Polícia Militar prende traficante em flagrante Homem de 28 anos vendia drogas no fundo de uma escola

26 JAN 2020 - 15h:46 Por Alfredo Neto

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste domingo (26) numa área de reserva, atrás da escola Eufrosina Pinto, às margens do córrego do Onça, em um lugar conhecido como "buracão", no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas.

A equipe policial composta fazia patrulhamento pelo local quando avistou um grupo de pessoas. Ao perceber a aproximação da viatura, o grupo tentou correr.

Após um cerco, os policiais conseguiram prender um homem de 28 anos com 13 porções de crack e R$ 150 em dinheiro, que confessou ser dono do entorpecente e utilizar o local como ponto de venda.

Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e mantido preso.