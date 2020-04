RECUPERADO Polícia Militar recupera carro furtado Após verificar veículo estacionado de forma irregular PM descobre que era furtado

20 ABR 2020 - 18h:15 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar recuperou um carro furta na tarde desta segunda-feira (20) na rua Wilson Carvalho Viana, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

A Polícia Militar foi chamada para atender uma denuncia de um veículo estacionado de forma irregular, o carro estava estacionado na frente da rampa para cadeirantes, ao lado da rodoviária.

A equipe policial foi até o local e em checagem nos bancos de dados da Polícia Militar, foi contatado que o carro era produto de furto. O proprietário do carro foi localizado e informado que seu veículo havia sido encontrado.

O dono do carro que mora a três quadras do local foi até o lugar indicado e apresentou a documentação do veículo. A vítima e o veículo foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para apresentar o veículo e retirar a queixa de furto.

Ninguém soube informar as características das pessoas que chegaram com o carro, um boletim de ocorrência foi aberto para identificar quem teria furtado o veículo.