PM EM AÇÃO Polícia Militar recupera duas motos furtadas em TL Em menos de 24h duas motos com queixa de furto foram recuperadas pela PM

19 OUT 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar recuperou duas motos com queixa de furto entre este final de semana em Três Lagoas, a primeira motocicleta a ser recuperada pela PM foi às 8h da manhã de sábado (17), na rodovia MS 112, à 90 quilômetros de Três Lagoas.

Funcionários de uma fazenda descobriram que havia uma motocicleta CG Honda 125, escondida em meio à uma mata dentro da propriedade rural, após encontrarem a moto a polícia foi chamada e após checagem no sistema da secretaria da justiça e de segurança pública, foi constatado que à moto teria sido furtada no dia 6 de janeiro deste ano, no bairro Vila Piloto. Mesmo estando abandonada na região desde à época do furto, a motocicleta apresentava bom estado de conservação e o veículo foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A segunda moto recuperada pela PM, foi uma Honda Bis de cor vermelha, a Rádio Patrulha da Polícia Militar fazia rondas pelo bairro Santa Rita na madrugada de Domingo, ao passar pela rua Manoel Mendes, os militares avistaram o veículo estacionado em um local escuro e abandonado.

O local deserto chamou a atenção dos policiais que resolveram fazer uma checagem no sistema da polícia e após uma conferência dos números do chassi, foi confirmado que à moto era produto de furto. A motoneta foi levada para à Depac e o proprietário informado que o bem subtraído havia sido recuperado pela PM.

Em ambas as ocorrências não houve prisões, mas o Comando do 2º Batalhão de Polícia Militar ressaltou a importância da sociedade no combate ao crime denunciando no telefone 190, toda denuncia é feita de forma sigilosa e você não precisa se identificar.