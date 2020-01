RECUPERADO Polícia Militar recupera moto furta neta quarta-feira Populares avistaram o veículo e acionaram a PM que confirmou ser furtada

8 JAN 2020 - 15h:19 Por Alfredo Neto

A Força Tática da Polícia Militar recuperou uma moto Honda bis cor vermelha com denúncia de furto, a moto foi abandonada no início da tarde desta quarta-feira (8) no bairro Jardim das Ortencias, extremo Sul de Três Lagoas.

A PM recebeu a denúncia pelo telefone 190, de que uma moto estaria abandonada próximo a praça do Guanabara, como é conhecido o local.

Após alguns minutos a Força Tática esteve no local e em checagem ao sistema de registros da PM, foi confirmado se tratar de um produto de furto. O veiculo foi levado pelos militares para a Terceira Delegacia de Polícia Civil, localizada na rua Plínio Alarcon, no Santos Dumont.