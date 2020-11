FURTO Polícia Militar recupera pneus furtados de fábrica de celulose O crime contou com a colaboração de um funcionário da fábrica

24 NOV 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

Após denúncias equipe a Polícia Militar recupera 16 pneus novos e dois pneus usados com rodas que haviam sidos furtados de um fábrica de celulose. A apreensão aconteceu na madrugada desta terça-feira (24), na rua Yamaguti Kanlit, no Bairro Guanabara, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, após receber várias denúncias, equipes do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar), monitoraram os endereços dos autores, nesta madrugada depararam com um veículo carregado com pneus. Os autores ao avistarem a Polícia Militar empreenderam em fuga, sendo o veículo alcançado e abordado.

No veículo duas pessoas foram interrogadas sobre a procedência dos pneus, os mesmos entraram em contradição ao dizer que os pneus seriam oriundos do Paraguai e foram comprados na cidade de Brasilândia. Após as contradições os mesmos confessaram que haviam adquiridos os pneus de um funcionário da fábrica de celulose.

Ainda confessaram que os pneus seriam revendidos em uma borracharia localizado na avenida Clodoaldo Garcia, e acabaram entregando o nome do funcionário que tinha furtado os pneus da fábrica. Os dois ocupantes do veículo foram presos. Com a informação a Polícia Militar foi até a fábrica de celulose, e foram informados que o mesmo estaria prestando socorro, ele foi detido e questionado sobre os furtos, o funcionário da fábrica negou a acusação.

Os envolvidos foram presos e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foram autuados.