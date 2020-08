FURTO Polícia Militar recupera Saveiro furtada Veículo estava atolado na cascalheira e precisou ser rebocado

29 AGO 2020 - 00h:28 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar recuperou um veículo furtado, na madrugada deste sábado (29) na cascalheira, distrito industrial de Três Lagoas.

O veículo estava abandonado após ter atolado em uma estrada de terra, o lugar é repleto de caminhos que levam até a margem do rio Paraná.

A Polícia Militar foi avisada no final da noite por populares de que um veículo Saveiro estaria abandonado no local, o Pelotão de Trânsito do 2° Batalhão de Polícia Militar foi até o local e constatou a denúncia, mas devido a dificuldade para remover o veículo foi preciso apoio de um veículo maior para rebocar o carro.

Após remover o veículo do atoleiro, os militares deslocaram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para o registro da ocorrência e notificar a vítima da recuperação do veículo.