ROUBOS Polícia Militar registra dois assaltos em menos de 2h Um posto e uma lanchonete foram alvo de ladrões

13 NOV 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências de assalto a mão armadas na noite desta quinta-feira (12) em Três Lagoas.

O primeiro roubo aconteceu em um posto de combustíveis, na avenida Ranulpho Marques Leal, saída para São Paulo, três criminosos chegaram no posto em bicicletas, dois renderam os frentistas e mostrando a arma anunciaram o assalto.

Um dos ladrões exigiu que uma das vítimas abrisse o cofre, mas desistiu ao ser informado que o frentista não tinha a senha. Após roubar o dinheiro das vitimas, os criminosos fugiram para o bairro Vila Piloto, a polícia foi chamada e fez buscas pelo bairro, mas ninguém foi preso. O crime foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A quantia levada pelos marginais não foi informada.

O segundo roubo registra nesta quinta-feira, aconteceu em uma lanchonete situada na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Jardim Maristela. Próximo da 0h, três bandidos armados entraram na lanchonete indo direto para o caixa, um dos criminosos ficou do lado de fora dando cobertura enquanto um rendeu a atendente que estava no caixa, o assaltante sacou um revólver e exigiu todo o dinheiro.

A vitima não reagiu ao assaltou entregou e o dinheiro, no momento em que o trio tentava fugir a vítima gritou "assalto, assalto", um dos funcionários tentou seguir os ladrões que ameaçaram atirar na vítima.

A Polícia Militar foi chamada e a Força Tática e Rádio Patrulha fizeram buscas pelos autores do roubo, mas ninguém foi encontrado. O trio fugiu em duas motos, uma Honda bis de cor branca e uma Honda CG150 de cor prata. O roubo foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Segunda Delegacia de Polícia Civil.