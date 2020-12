VELHO OESTE Polícia Militar registra dois disparos por arma de fogo As ocorrências ocorreram no mesmo momento em pontos opostos da cidade

7 DEZ 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto/JPNews

Dia ocorrências por disparos por arma de fogo foram registradas na noite deste domingo (6) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Três Lagoas.

A primeira ocorrência foi na rua Antônio Esteves Leal, no bairro Paranapungá, zona Norte. Por volta das 20h30, várias ligações anônimas foram feitas para o telefone 190 da Polícia Militar informando que duas pessoas em um carro preto, estariam armados e intimidando frequentadores de um bar e que ao menos quatro disparos haviam sido feitos no local.

A Força Tática, Rádio Patrulha e Pelotão de Trânsito do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram enviadas para o local. Durante as buscas pelo bairro a PM recebeu uma ligação informando que a dupla estaria em outro bar na mesma rua, 400 metros a frente do local das buscas.

Ao se dirigirem para o local os militares avistaram uma pessoa sair correndo do bar e outro homem tentar sair em uma moto de cor preta, que acabou detido no local. Várias equipes da Polícia Militar fizeram buscas pelo bairro Oiti, Jardim Atenas e adjacentes, mas não conseguiram localizar o segundo suspeito que conseguiu fugir pulando os muros das casas vizinhas.

O carro utilizado na ação estava estacionado de frente ao bar e foi submetido a buscas pela arma utilizada no crime, no carro e no estabelecimento comercial não foram encontrados nada ilícito. Durante a abordagem no local, o verdadeiro proprietário do carro utilizado para fazer os disparos no bar chegou ao local e se exaltou com os policiais e acabou preso por desacato e desobediência.

O suspeito de fazer os disparos negou participação no crime e que estaria bebendo tranquilo por ter saído recentemente do sistema prisional e não querer voltar ao regime fechado. Por ter sido reconhecido pela testemunhas, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Depac.

Três veículos pertencentes aos envolvidos, dois carros e uma moto foram apreendidos por conter problemas documentais com o Estado.

A segunda ocorrência por disparo de arma de fogo foi registrada no bairro Jardim Carandá, zona Oeste. A proprietária de um bar ligou no telefone 190 da Polícia Militar, relatando que uma pessoa em um carro teria parado de frente a sua residência e alvejado a tiros seu portão. Segundo a vítima após disparar contra sua residência o suspeito saiu no sentido estrada Boiadeira, a PM fez buscas pela região mas ninguém foi preso.