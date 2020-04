RECUPERADO Policial aposentado recupera moto furtada O veículo foi abandonado na frente da casa de um amigo do PM

25 ABR 2020 - 20h:07 Por Alfredo Neto

Um policial aposentado recuperou uma moto furtada no início da noite deste sábado (25) na rua Egydio Thomé, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

O PM estava na casa de um amigo quando foi informado que havia uma moto parada na frente e ninguém por perto, achando estranho o veículo parado na frente da casa o militar da reserva consultou a placa da moto nos bancos de dados da Polícia Militar.

Após uma busca pelo sistema, foi constatado que a moto havia queixa de furto desde Janeiro desse ano. A Polícia Militar foi avisada e uma equipe da Rádio Patrulha levou o veículo para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde ficará sobre a responsabilidade da Polícia Civil localizar o proprietário.

No exato momento em que este crime era registrado uma mulher moradora do bairro Alto da Boa Vista, abordou os militares denunciando um furto. A vítima relatou que uma pessoa do sexo masculino invadiu a residência furtou um celular e fugiu ao ver a filha da vítima, uma jovem de 16 anos.

Após pedir apoio de outra viatura, foi feito rondas pela região em busca de localizar o suspeito do furto, mas ninguém foi encontrado, a vítima foi orientada registrar um boletim de ocorrência.