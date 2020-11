VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Policial Civil prende foragido que ameaçava ex mulher O criminoso ainda tentou puxar uma faca para o investigador mas acabou preso

6 NOV 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Um investigador da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas realizou uma prisão na manhã desta sexta-feira (6) na rua Getúlio Garcia Marques, bairro Jardim Santa Júlia, zona Norte de Três Lagoas.

O homem preso, era evadido do semiaberto e há dias vinha ameaçando a ex mulher, durante a manhã desta sexta-feira, foi montado um trabalho de “campana”, uma investigação para capturar o evadido. No momento em que um investigador da Polícia Civil chegava próximo da residência, foi visualizado o foragido chegando perto da residência de sua ex para proferir novas ameaças.

Após notar que seria preso, o foragido invadiu a casa da ex amásia e pra tentar evitar a prisão, pegou uma faca e ameaçou o policial que sacou sua arma e deu voz de prisão. Não tento como fugir o evadido se rendeu e após algemado, foi levado de camburão para à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde prestou depoimento para à delegada Letícia Mobis, após o depoimento o homem foi autuado em flagrante por ameaça de morte, invasão de propriedade, desobediência e por quebra de regime semiaberto.