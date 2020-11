ANJO DA GUARDA Polícial Militar de folga evita suicídio e salva mulher A mulher chegou a tentar contra à própria vida, mas foi salva pelo militar

6 NOV 2020 - 10h:53 Por Alfredo Neto

Um policial militar de folga evitou uma tentativa de suicídio e salvou a vida de uma mulher com 30 anos, na noite desta quinta-feira (5) na rua Wilson Carvalho Viana, rodoviária de Três Lagoas.

O cabo Francisco da Polícia Militar, estava na calçada de um supermercado ao lado da rodoviária, quando visualizou a mulher subir em uma cadeira, pertencente ao ponto de mototáxi. Após subir na cadeira, a mulher passou uma corda no pescoço, enrolou em uma galha de árvore e saltou, na tentativa de tirar a própria vida.

Após ver a situação, o militar correu em direção à mulher e segurou a vítima pelas pernas, mantendo a mulher em uma altura que a corda pudesse ser afrouxada, evitando a morte por asfixia. Populares que avistaram a cena, correram para ajudar o policial militar.

Depois de evitar a tentativa de alto extermínio, o militar solicitou auxilio para o Copom (Centro de Operações Militares) do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Três Lagoas. A Polícia Militar entrou em contato com funcionários da Secretaria de Assistência Social do município que enviou psicólogo e agentes do centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua). A vítima que é usuária de drogas não relatou a motivação da atitude extrema e tentou relutar pela não internação para o tratamento da depressão e do vício em crack.

As drogas (lícitas e ilícitas) são um dos maiores fatores para a degradação familiar e o aumento do número da violência e de seres humanos em situação de rua. A Polícia Militar informa que é preciso a colaboração da sociedade denunciando pontos de vendas de drogas, somente reduzindo os locais de comercialização de entorpecentes, será possível diminuir que famílias continuem sendo desestruturadas.

O telefone da Polícia Militar é o 190, as denuncias podem ser feitas de formas anônimas.