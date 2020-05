FLAGRANTE Policial Penal é preso com drogas em portão de presídio Servidor foi flagrado por companheiros de trabalho e preso

19 MAI 2020 - 17h:10 Por Alfredo Neto

Um policial penal de 61 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira (19) no Presídio de Segurança Média, em Três Lagoas.

O servidor público com 18 anos de trabalho na Agepen (Agência de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul), foi preso tentando entrar no presídio masculino com 3kg de drogas, entre maconha e cocaína.

Após ser flagrado com o entorpecente, o servidor recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para Campo Grande, capital do estado, onde será submetido a uma investigação interna, além de responder criminalmente pelo crime de tráfico de drogas.

"Em nota, à Agepen informou não medir esforços para fazer se cumprir a lei, e que tal atitude não mácula a seriedade dos policiais penitenciários que estão comprometidos com a lei."