CRUZAMENTO Policial que sofreu acidente continua em coma e completa dez dias na UTI Vítima pilotava moto, cruzou a avenida no sinal vermelho e foi atingida por carro

12 AGO 2020 - 08h:30 Por Kelly Martins

É considerado grave o estado de saúde do policial militar Teoldo Queiroz Batista, de 41 anos, que se envolveu em um acidente, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Queiroz Moreira, em Três Lagoas. O fato ocorreu no dia 3 de agosto e desde então o policial está internado no Hospital Auxiliadora e completa dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o boletim médico, a vítima continua em coma e o estado de saúde é considerado grave. O policial sofreu traumatismo craniano e passou por cirurgia.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 18h10, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Por um circuito de câmeras de segurança foi possível constar que o cabo da PM seguia pela Clodoaldo Garcia, no sentido Centro, e ao avançar o sinal vermelho do cruzamento com a Maria Queiroz Moreira acabou colidindo com um carro de passeio.

Com o impacto, o policial foi arremessado por mais de 50 metros. O carro e a moto pararam do outro lado da via, em frente ao Centro de Especialidades Odontológicas. O motorista do veículo, que é enfermeiro do Samu, estava indo para o trabalho e foi atingido pela moto, que furou o sinal vermelho. O condutor do carro não sofreu ferimentos graves.