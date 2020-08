TRÂNSITO Policial segue internado na UTI após acidente em cruzamento Fraturas foram na base de crânio e região posterior do crânio

8 AGO 2020 - 11h:00 Por Israel Espíndola

O policial militar Teoldo Queiroz Batista, de 41 anos continua internado no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, onde segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas de acordo com o último boletim médico seu estado é estável. Nesta semana o policial passou por cirurgia após se envolver em um grave acidente de trânsito, na noite de segunda-feira.

O hospital informou que o policial chegou no Pronto Socorro, próximo de 19 horas, onde foi atendido. Os primeiros exames apontaram fratura de base de crânio e região occipital (localizado na região posterior e média do crânio).

ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 18h10, no dia 3 de agosto, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Por um circuito de câmeras de segurança foi possível constar que o cabo da PM seguia pela Clodoaldo Garcia no sentido centro, e ao avançar o sinal vermelho do cruzamento com a Maria Queiroz Moreira acabou colidindo com um veículo HB20.

O impacto foi tão forte que o policial foi arremessado por mais de cinquenta metros. Com a colisão, o carro e a moto pararam do outro lado da via, em frente ao centro de especialidades odontológicas. O motorista do veículo, que é enfermeiro do Samu, estava indo para o trabalho quando ao atravessar pela a Clodoaldo Garcia, foi atingido pelo PM que teria atravessado o sinal vermelho. Apesar violência do acidente, o motorista do veículo não sofreu ferimentos graves.

Após 20 minutos de trabalho, os médicos e socorristas do Samu conseguiram manter o quadro clínico do policial e levá-lo com vida para o Hospital Auxiliadora.