Vacinação contra pólio não atinge meta: 'um ano atípico' Quase duas mil crianças não receberam imunização na campanha em Três Lagoas

7 DEZ 2020 - 07h:10 Por Tatiane Simon

Em um ano que tudo está fugindo à regra, a cobertura vacinal entre as crianças de Três Lagoas também está diferente de períodos anteriores. A campanha de vacinação contra a poliomielite, em 2020, não atingiu a meta. “Foi um ano atípico há anos Três Lagoas não registrava uma baixa cobertura vacinal como a deste ano, infelizmente”, avalia a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.

Seis mil crianças deveriam receber a imunização até o dia 30 de outubro - quando a campanha se encerraria no país. Mato Grosso do Sul ficou entre os estados que menos distribuiu doses da vacina e, por isso, prorrogou a ação por mais um mês. Em Três Lagoas, as equipes de saúde lançaram mão de uma nova estratégia além da prorrogação. “Com o isopor embaixo do braço cheio de doses da vacina, fomos de casa em casa com a ação de ‘busca ativa’. Saltamos de uma cobertura de 50% para 74%”, destaca Azambuja.

A campanha encerrou na última semana e quase duas mil crianças ainda não foram imunizadas contra o vírus, em Três Lagoas. A vacina continua disponível nas unidades de saúde. De acordo com a coordenadora do Setor, as unidades dos bairros Novo Oeste e Nova Três Lagoas são as que possuem menor cobertura e devem estender o trabalho de busca ativa nos próximos dias.

Em um ano atípico, como 2020, especialistas acreditam que três motivos justificam a baixa adesão à imunização. São eles: o longo período sem casos da doença no país; a pandemia da Covid-19 e a propagação de notícias falsas sobre imunizações e conteúdos sobre os movimentos antivacinas.

A DOENÇA

A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus. Ela é caracterizada por um quadro de paralisia flácida, de início súbito. Ela acomete, em geral, os membros inferiores, tendo como principais características a flacidez muscular.

A transmissão é muio fácil e ocorre por contato direto pessoa a pessoa, por objetos e outros contatos. A única maneira de prevenir é pela vacinação.