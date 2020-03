CORONAVÍRUS População ignora isolamento social e lota parquinho da Lagoa Orientação é evitar locais aglomerados, até mesmo ao ar livre

20 MAR 2020 - 12h:00 Por Gisele Mendes

Apesar das recomendações do Ministério da Saúde para ficar em casa, crianças lotaram o parquinho da Lagoa Maior nesta quinta-feira (19). De acordo com Angelina Zuque, secretária de saúde de Três Lagoas, responsáveis precisam entender que o fato de as crianças terem sido liberadas da escola, elas não estão de férias. “Devemos, urgentemente, adotar o isolamento social. Ainda não temos casos confirmados do novo coronavírus em Três Lagoas, mas isso não nos isenta de seguir as determinações do Ministério da Saúde”, destacou.

Com o final de semana chegando, a secretária orientou ainda que aglomeração de pessoas deve ser evitada até mesmo em casa. Cada família deve ficar no seu lar e evitar, a máximo, receber visitas. “As medidas devem ser radicais, poque só assim teremos a chance de controlar esse vírus no nosso país. Não façam churrascos com amigos do trabalho, familiares. Neste momento, o distanciamento é crucial e essas regras precisam ser seguidas”, disse.

Em relação a trabalhadores que apresentem sinais gripais, Angelina explicou que eles devem se afastar do trabalho e que não é preciso ir a uma unidade de saúde retirar atestados. “A movimentação nos postos de saúde, de pessoas que buscam atentados, ainda é grande e isso deve ser evitado. Só procure uma unidade de saúde em casos mais sérios, do contrário, fique em casa”, completou.