IMUNIZAÇÃO População pode receber vacina contra gripe, mas precisa agendar antecipadamente Os 15 postos de saúde de Três Lagoass oferecem a vacina contra a influenza

10 JUL 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

A campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza terminou. Mas as doses da vacina ainda não! E os moradores de Três Lagoas que ainda queiram receber a imunização podem. No entanto, para isso, é necessário realizar um agendamento antecipadamente.

Por telefone, o morador liga na unidade de saúde que for mais próxima da casa dele. Liga e agenda o dia e o horário para ser vacinado. Depois é só ir até a unidade com a segurança de que não haverá uma fila de espera do lado de fora. Tudo para diminuir o risco de disseminação do coronavírus e não gerar aglomeração nas salas de vacinação dos postos de saúde.

Três Lagoas recebeu 80 mil doses da vacina neste ano, mas nem todas foram usadas. De acordo com o Setor de Imunização, dos seis grupos prioritários somente dois atingiram a meta do Ministério da Saúde, que é de uma cobertura vacinal de 90%. Crianças, puérperas e gestantes foram os que menos receberam a vacina neste ano.

Na cidade, há 15 postos de saúde e todos oferecem a vacina contra a gripe. Ela não previne contra a Covid-19, mas ajuda a combater outros importantes vírus que passam a circular, principalmente, nesta época do ano.