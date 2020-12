VIOLêNCIA DOMÉSTICA Por amor, mulher agredida não registra boletim de ocorrência A mulher que foi vítima de agressões foi atendida na UPA

9 DEZ 2020 - 08h:04 Por Israel Espíndola

Uma equipe do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionado para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro São Carlos, em Três Lagoas, pois no local se encontrava uma mulher de 31 anos, vítima de violência doméstica. As agressões aconteceram na noite de terça-feira (8), durante uma confraternização.

De acordo com as informações policiais, em certo momento da festa, o casal ingerindo bebida alcóolica, começaram a conversar sobre vários assuntos e também sobre o passado, a conversa passou para discussão e terminou em agressão por parte do marido, um homem de 36 anos.

Na UPA, a mulher apresentava escoriações em seu rosto lado esquerdo, e vermelhidão no pescoço e braço direito.

Os policiais informaram a vítima sobre seus direitos, e sobre a lei Maria da Penha, ela foi questionada se gostaria de representar criminalmente contra o marido, a mulher respondeu que não.

A irmã, e a Assistente Social temendo pela integridade da mulher ainda pediu que ela representasse, mas a vítima se negou alegando que amava o marido e negou-se informa o paradeiro do mesmo.

O caso apenas foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e os envolvidos não foram apresentados.