CIúMES Por ciúmes mulher joga combustível em chamas no marido O caso aconteceu depois de uma “cervejinha” na noite de segunda-feira

21 JUL 2020 - 09h:05 Por Israel Espíndola

A vítima é um homem, de 57 anos morador na Rua das Garças, Vila Popular, em Três Lagoas. De acordo com as informações policiais, o casal que vive juntos a mais de 40 anos, mas em camas separadas saíram para beber uma “cervejinha” nesta segunda-feira, conversa vai, cervejinha vem em determinado momento o marido resolveu confessar uma traição. Na volta pra casa a mulher aproveitou que o mesmo estava deitado no sofá, e ateou etanol em chamas.

Acontece que a tentativa da mulher foi frustrada por conta que combustível explodiu, queimando a mão direita da mulher. O homem acordou com o barulho, e viu as chamas consumindo o sofá e as cortinas, ele rapidamente socorreu a mulher com fogo nas mãos.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, a mulher estava muito nervosa e foi encaminhada para UPA.

O homem sofreu pequenas queimaduras na região do abdome, já a autora teve queimaduras de 2º grau na mão direita, depois de serem atendidos os dois foram encaminhados para Depac.

Na delegacia o casal estava visivelmente embriagados sem condições de registrar a ocorrência, no caso da mulher que confirmou a tentativa de atear fogo no marido, como não houve testemunha e ela que apresentou queimaduras mais graves, o caso foi registrado como incêndio.