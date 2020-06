OBRA Por mês, 60 construções são autorizadas na cidade Por dia, em média, duas construções são autorizadas em Três Lagoas

7 JUN 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

De janeiro até agora, a Prefeitura de Três Lagoas já emitiu 316 alvarás de construções na cidade. O número equivale a uma média de 60 alvarás por mês e duas autorizações de construções por dia em Três Lagoas.

No mesmo período do ano passado, foram emitidos 321 alvarás. Em todo ano de 2019, foram 825 autorizações de construções emitidas.

Para o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, o número de alvarás emitidos neste ano é um bom indicador para a economia, sinal de que as pessoas estão construindo. O número, no entanto, de acordo com o secretário, poderia ser melhor, já que muitas pessoas ainda constroem sem autorização da prefeitura.

Barreto, por sua vez, destacou que, apesar do número reduzido de fiscais da Secretaria de Infraestrutura, o trabalho de fiscalização tem sido intenso. “Apesar de reclamações, os nossos fiscais têm trabalho bastante. O prefeito, eu e nosso diretor temos cobrado bastante isso, tanto fiscalização nessa questão dos terrenos por conta da dengue, quanto em relação a essas construções”, destacou.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul, Amarildo Melo, destacou recentemente em entrevista a TVC, que a construção civil é um dos setores que mais gera emprego no país. E que, após pandemia, esse é um segmento que terá bastante investimentos, diante da necessidade de retomar o aquecimento da economia em decorrência da quantidade de postos de trabalho que foram fechados. “Esse é um setor que tem um potencial muito grande de empregabilidade, principalmente para as classes que têm rendas menores, ou não são tão qualificadas. Enfim, esse é um setor muito importante”, frisou.