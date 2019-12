TRêS LAGOAS Por mês, três moradores são diagnosticados com hepatites Trinta e sete pessoas foram diagnosticadas com Hepatites B e C neste ano

22 DEZ 2019 - 09h:20 Por Tatiane Simon

Por mês, três moradores de Três Lagoas recebem o diagnóstico de hepatites B e C. O ano de 2019 encerra com o saldo de 37 novos casos registrados, segundo dados do Programa Municipal IST/Aids, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o relatório, o número de novos casos de hepatite B, no ano, foi de 18 ocorrências. A maioria entre pessoas de 31 a 40 anos de idade. Os homens são a maioria: 13 dos 18 casos.

Outros 19 moradores detectaram a hepatite C no ano. Pessoas com 51 a 60 anos de idade foram as mais atingidas pelo vírus, em Três Lagoas.

De acordo com o enfermeiro do Centro de Teste e Aconselhamento (CTA), Jessé Milanez, o vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e outros líquidos/ secreções corporais contaminados. A transmissão pode também ocorrer em situações rotineiras, como no compartilhamento de alicates de unha. A mãe portadora do vírus da hepatite B também pode transmitir para seu bebê no nascimento. Além do contato sexual desprotegido com uma pessoa infectada.

O vírus da hepatite C transmite por via sanguínea, bastando uma pequena quantidade de sangue contaminado para transmiti-lo, se este entrar na corrente sanguínea de alguém através de um corte ou uma ferida, ou no compartilhamento de seringas.