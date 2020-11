OBSERVATÓRIO Porto Seco Eis a pergunta: será ou não instalado em Três Lagoas Confira a coluna Observatório publicada no Jornal do Povo, na edição deste sábado

28 NOV 2020 - 07h:11 Por Da redação

Não prosperou na Justiça Eleitoral representação do partido Republicano do candidato Venturoli contra o Jornal do Povo, que alcançou somente 22,26% dos votos atribuídos para prefeito nas últimas eleições ante os 63,92% da votação dada ao prefeito reeleito Ângelo Guerreiro.

Pesquisa I

Lamentável a conduta do candidato que tentou questionar a credibilidade do Jornal do Povo. Envolveu seus correligionários nas redes sociais num discurso degradante. Sabia que seria perdedor, pois pesquisas sérias, realizadas à luz da ciência não mentem.

Pesquisa II

Esse é um dos muitos candidatos, que fez mau uso das redes sociais. Apelou para um discurso de vítima que não colou e fechou portas que sempre estiverem abertas. O eleitor não se engana e nem se deixa enganar por candidatos fracos.

Primos

Celso Yamaguti e Luiz Akira, eleitoralmente navegam no mesmo mar. Precisam se entender, acabam repartindo votos suficientes para eleger um ou outro. Filados no mesmo partido PSDB, Celso, ocupa a primeira suplência, e Luizinho, a segunda.

Oásis

Três Lagoas vai de vento em popa. Lidera o ranking de desenvolvimento entre municípios da região. Líder na produção mundial de celulose, deve ver para o próximo ano o início da implantação do contorno rodoviário, que já está em fase de licitação.

Porto Seco

Eis a pergunta: será ou não instalado em Três Lagoas? A área incialmente destinada já está formalmente transferida para o município. O que falta? Enquanto isso, a Eldorado Brasil providencia no Porto de Santos modernas instalações para embarcar em navios a sua produção destinada para a exportação para países da Ásia e Europa.