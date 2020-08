VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Possível orgia termina em violência doméstica e casal vai parar no hospital Mulher teve braço quebrado pelo companheiro que acabou com uma perna quebrada

6 AGO 2020 - 22h:26 Por Alfredo Neto

Um homem de 33 anos acabou com uma perna quebrada ao tentar arrombar a porta da casa de sua ex mulher na noite desta quinta-feira (6) na rua José Carlos Queiroz, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar foi chamada para comparecer em uma casa na rua José Carlos Queiroz, onde estaria havendo uma briga generalizada e que uma mulher teria sido agredida pelo esposo.

A Rádio Patrulha da Polícia Militar chegou no local e encontrou a mulher de 40 anos, vítima das agressões na esquenia da rua onde mora pedindo por socorro, ao verificar que a vítima estava com uma possível fratura no braço esquerdo, os militares chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a mulher teve o braço esquerdo quebrado pelo companheiro e uma possível fratura na mão esquerda, além de vários hematomas devido as agressões.

Após atender a vítima os policiais questionaram sobre o agressor, testemunhas disseram para os policiais que o homem estaria em meio ao mato de um terreno baldio. Os policiais foram até o terreno abandonado e encontraram o agressor caído em meio a vários galhos secos com uma fratura de tíbia e fíbula na perna direita.

O médico do Samu imobilizou a perna quebrada do agressor que foi levado para o Hospital Auxiliadora junto com a esposa, que devido as possíveis fraturas nos braços, o médico regulador achou por bem levar a mulher para o hospital ao invés da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A mulher relatou aos policiais que essa não é a primeira vez que é agredida pelo marido e que tem uma medida protetiva contra o homem, mas que sempre é agredida após o autor ingerir bebidas alcoólicas.

O autor relatou aos militares que agrediu a mulher por ter reatado o relacionamento com ela e ao chegar na residência ter presenciado a mulher, em ato sexual com três homens, e que após flagrar a mulher com o trio na cama, partiu para a briga. Essa versão do autor da violência doméstica, foi negado pela vítima.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será encaminhado para a DAM(Delegacia de Atendimento a Mulher). As partes serão ouvidas assim que receberem alta médica do hospital.