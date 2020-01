INVESTIGAÇÃO Possível sequestro de tribunal do crime mobiliza Polícia Equipes da PM continuam a procura por homens armados em dois carros

30 JAN 2020 - 21h:54 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar investiga um suposto sequestro do tribunal do crime, ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (30) em Três Lagoas.

Testemunhas do suposto sequestro, ligaram para a Polícia Militar denunciando que um grupo de pessoas armadas em dois carros um de cor prata, e outro na cor preta.

Abordaram um homem de aproximadamente 40 anos que é um funcionário público próximo ao bairro Paranapungá e obrigaram a vítima entrar em um dos carros.

Testemunhas disseram que o carro teria seguido no sentido da Cascalheira, zona de mata as margens do rio Paraná.

Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, ninguém foi encontrado até a publicação dessa notícia.

Informações são de que o sequestro seria um possível julgamento do tribunal do crime, de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios.