TANQUE CHEIO Posto da Paranaíba sorteia combustível Para participar é só mandar a mensagem #TANQUECHEIO no WhatsApp do Grupo RCN

4 OUT 2020 - 10h:00 Por Beatriz Rodas

Em parceria com o Posto Shell da rua Paranaíba, nº 1035, o Grupo RCN vai sortear todo mês um Tanque 100% Cheio – como diz o próprio nome da promoção – para você!

Para participar é só mandar a mensagem #TANQUECHEIO no WhatsApp do Grupo RCN de Comunicação, (67) 3509 7500, e seguir as instruções que vão chegar por meio da mensagem. E pode participar quantas vezes quiser!

Este será o primeiro sorteio da promoção Tanque Cheio feito em parceria com o Posto Shell da rua Paranaíba.

SOBRE A SHELL

A Rede Shell está presente no Brasil desde 1913 e emprega mais de mil pessoas só no país, com compromisso nos âmbitos econômico, ambiental e social. (Beatriz Rodas)