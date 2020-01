TRêS LAGOAS Postos de saúde recebem mil doses da vacina pentavalente Unidades básicas estavam sem estoque da vacina desde o mês de outubro de 2019

27 JAN 2020 - 08h:30 Por Kelly Martins

O Ministério da Saúde enviou mil doses da vacina pentavalente para Três Lagoas após a cidade ficar por três sem estoque. As doses foram divididas em dois lotes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, sendo a primeira em 15 de janeiro, com 500 vacinas.

A segunda foi no dia 22, com a mesma quantidade de doses. A cidade deixou de receber a pentavalente no mês de outubro do ano passado e a Saúde ficou sem oferecer as doses nas unidades básicas.

A pentavalente garante proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B (responsável por meningite e infecções no nariz e na garganta). Ela é indicada para imunização de crianças entre 2 meses e seis meses.

De acordo com a secretaria, as doses foram distribuídas para os 16 postos de saúde de Três Lagoas. Mas antes, muitas mães pagaram mais de R$ 300 para garantir a vacina em clínicas particulares. Conforme levantamento da pasta,

mais de 300 crianças já foram vacinadas desde o dia 15 de janeiro, data em que chegou a primeira remessa de doses na cidade. Porém, os postos poderão ficar novamente sem estoque. Isso porque, segundo a secretaria, uma nova remessa está prevista somente para o mês de fevereiro.