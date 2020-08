ATÉ ÀS 19H Postos de saúde vão funcionar em horário estendido como centros de atendimento à covid-19 Unidades de saúde são as dos bairros Vila Nova, Vila Alegre, São Carlos e Santa Luzia

3 AGO 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Quatro unidades de saúde de Três Lagoas irão funcionar até às 19h como Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19. O município fez cadastro junto ao Ministério da Saúde e conseguiu habilitação.

As unidades credenciadas foram as dos bairros Vila Nova, Vila Alegre, São Carlos e Santa Luzia. Cada uma receberá R$ 80 mil por mês, durante quatro meses, para custeio da ampliação do horário, levando em conta contratação de mais profissionais da saúde. O atendimento estendido deve começar a funcionar em breve.

Segundo o Ministério da Saúde, o intuito dos Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, que têm caráter excepcional e temporário, é, dentre outros, identificar precocemente os casos suspeitos, realizar atendimento presencial dos casos que necessitem, além de testar a população de risco, notificar os casos, orientar a população sobre as medidas de isolamento social e prevenção comunitária.

CONTRATAÇÕES

Vale ressaltar que desde a semana passada a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está contratando profissionais da área, sendo: médicos, enfermeiros e auxiliares, para que os atendimentos possam iniciar.

Importante reforçar, também, que as quatro unidades contempladas já possuem atendimento durante todo o dia e, com o incentivo do Governo Federal, estenderão o funcionamento até às 19h.

ASSISTA