FORÇA-TAREFA Praças e parquinhos de Três Lagoas são alvos de sanitização Ação vendo sendo feita há mais de um mês em diversos pontos da cidade

6 MAI 2020 - 07h:45 Por Tatiane Simon

Equipe da Vigilância Sanitária em parceria com a Secretaria Municipal de Administração vem realizando a sanitização de diversos locais com o uso de bomba mecanizada costal contra o novo coronavírus. Na mira, desta vez, estão praças, parquinhos, Velório Municipal, Estação Rodoviária, órgãos públicos e outros locais onde há grande circulação de pessoas e onde o acesso com o caminhão é mais difícil. Essa nova modalidade de sanitização facilita a limpeza de locais onde o acesso do caminhão é complicado

Esta mesma ação, como a que já ocorreu em outras oportunidades, em torno do Hospital Auxiliadora, Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, Unidades de Saúde e outras localidades, consiste na pulverização, a alta pressão, de uma apropriada mistura de cloro e água.

Este mesmo serviço também deverá ser feito, oportunamente, no Quartel do 5º Grupamento de Bombeiros (5ºGB), local definido para a coleta dos testes rápidos para Covid-19 no sistema "Drive-Thur".

"O produto, cloro misturado com água, tem a finalidade de matar o vírus, que pode estar na superfície, nas paredes, nos bancos ou cadeiras, nos pegadores de portas e no chão", resumiu.

Por essa razão, para obtenção de melhores resultados e facilidade de acesso, a equipe está usando bombas costais motorizadas para a pulverização desses locais.