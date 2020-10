MS Prazo do licenciamento com placas final zero encerra hoje Total é de 170 mil veículos com licenciamento vencendo neste mês

30 OUT 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Total é de 170 mil veículos com licenciamento vencendo neste mês - Arquivo/JP O Detran/MS alerta aos proprietários de veículos com placas final zero que sexta-feira, dia 30, é o último dia para efetuar o pagamento do licenciamento. Dos 170.001 veículos com licenciamento vencendo neste mês de outubro, 56.830 já efetivaram o pagamento. Desde julho deste ano, é possível imprimir o documento em casa a fim de diminuir o atendimento presencial nas agências. Além disso, o proprietário ainda pode acessar o site do Detran-MS ou baixar o aplicativo Detran Mobile. Já o pagamento pode ser feito utilizando um aplicativo bancário. Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. Lembrando que também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.

